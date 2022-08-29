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Son dakika haber | ABD'de vurulan Hollandalı komando hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | ABD'de vurulan Hollandalı komando hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Hollanda Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz cuma gecesi ABD'ye eğitime giden ve kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralanan Hollandalı 3 komandodan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz cuma gecesi ABD'ye eğitime giden ve kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralanan Hollandalı 3 komandodan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin Indiana eyaletinde yer alan Indianapolis kentine geçtiğimiz cuma gecesi eğitime giden 3 Hollandalı komando kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralı 3 komandodan birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili detay vermeyen bakanlık, yaralı 2 komandonun durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Bir polis memuru basına verdiği demeçte, "Şu anda açıklamaya hazır olduğumuz bilgi, bunun otel içinde meydana gelen bir şey olmadığı. Başka bir yerde olduğuna inandığımız daha önceki bir kavgaydı. Hampton'ın içinde olmadı, asıl olay dışarıdaydı" demişti. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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