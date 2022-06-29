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Son dakika haber! ABD'de 243 yolcu bulunan tren raydan çıktı: en az 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! ABD'de 243 yolcu bulunan tren raydan çıktı: en az 3 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'de içerisinde 243 yolcunun bulunduğu tren Missouri eyaletinde bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.

ABD'de içerisinde 243 yolcunun bulunduğu tren Missouri eyaletinde bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı. Yetkililer olay sonucu en az 3 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında meydana gelen olayda Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içinde 243 yolcu ve 12 görevli bulunan tren hemzemin geçitte bir kamyonla çarpıştı. Yetkililer çarpışma sonucu trendeki 2 lokomotif ile 8 yolcu vagonunun raydan çıktığını söyledi.

Missouri Eyaleti Otoyol Polisi yaşanan kazada 3 kişinin öldüğünü bildirdi. ABD Ulusal Demiryolu Şirketi (Amtrak) ise olayda ölenlerin yanı sıra yaralıların da bulunduğunu açıklarken yaralananların sayısı hakkında bilgi vermedi. Görgü tanıkları bazı yolcuların kanlar içinde olduğunu ifade ederken ABD basını kazada en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Bir hastane personelinin aktardığına göre 3 kişi ise ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Missouri Eyaleti Valisi Mike Parson resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken Eyalet Kamu Güvenliği yetkilileri Otoyol Polisi ve diğer acil durum ekiplerinin olaya müdahale ettiğini açıkladı.

Amtrak şirketi yetkilileri ise kazanın hemzemin geçitte bulunan kamyonun trenin geçişini engellemesi sebebiyle meydana geldiğini ifade etti. - MİSSOURİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Los Angeles Missouri Chicago Haberler Son Dakika

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