Son dakika haber: 9 yaşındaki Berat trafik kazasında öldü 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Havuzlubahçe Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencilerinden 9 yaşındaki Berat Yalçın Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatında kaybetti. Havuzlubahçe Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencilerinden 9 yaşındaki Berat Yalçın Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatında kaybetti. Kaza, dün akşam Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Ferhat Yalçın (42) yönetimindeki 01 AJE 41 plakalı hafif ticari araç, Selami Keleş'in kullandığı 42 L 4210 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Berat Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. Berat Yalçın'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Adana Demirspor Kulübü sosyal medya hesabından Berat'ın fotoğrafını paylaşarak baş sağlığı diledi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Demirspor Futbol Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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