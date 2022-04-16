İstanbul'da 9 evden yaklaşık 190 bin TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi

Son 4 ayda 9 farklı eve girerek yaklaşık 190 bin TL değerinde hırsızlık yapan 5'i kadın 2'si erkek 7 kişilik çete çökertilirken, hırsızlık zanlıları güvenlik kameralarına da yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin polis ekipleri düğmeye bastı. Adreslerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelilerin izini tek tek sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin 7 farklı adrese girerek döviz ve Türk lirası ile çok sayıda yüzük, küpe gibi ziynet eşyası gibi toplam 190 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 5'i kadın 2'si erkek zanlılardan 2'sinin daha önceden aranması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, şahısların apartmanlara girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadın zanlıların çarşaf giyerek gözlerine kestirdikleri noktaya geldikleri görüldü. - İSTANBUL