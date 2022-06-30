Son dakika haber... 80 milyon dolarlık yatırımı sel vurdu

80 milyon dolarlık yatırımı sel vurdu

Fabrikayı sel suları bastı, yeni kurulan makinalar büyük zarar gördü

DÜZCE - Düzce'de yaklaşık 80 milyon dolar yatırımla kurulan fabrika, sel sularının içinde kaldı. Büyük hasar oluşurken, bir milyon dolarlık zararın olduğu öğrenildi.

Batı Karadeniz Bölgesinde etkili olan sel Düzce'yi de vurdu. Düzce'nin önemli sanayi kuruluşlarından olan Salkım Orman Ürünleri de yaşanan selde büyük yara aldı. Sektörün lider firmalarından biri olan ileri teknolojiye ile donatılmış üretim tesisi sular altında kaldı. Yağışlar sebebiyle fabrikanın üretim malzemelerinin olduğu alan yaklaşık 4 metre suyun altında kaldı.

Salkım Orman Ürünleri ve Salkım Enerji Genel Koordinatörü Sefa Çakır, maddi zararın çok büyük olduğunu belirterek "Çok yoğun yağıştan sonra Beyköy bölgesindeki fabrikamızı su bastı. Bütün personelimiz canla başla koşturdular. Maddi zararımız çok büyük, sevinçliyiz ki maddi zararın dışında can kaybımız yok. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Şu anda hala temizlik yapıyoruz ve malların bir kısmını kurtarmaya uğraşıyoruz. Fabrikamızın tüm depoları, sosyal alanlar, fabrika içerisindeki makinelerin tamamı zarar gördü. Bir enerji santralimiz var. Enerji santralimizin bir kısmı yine sular altında kaldı. Uğur suyu bölgesinden ve sulama kanallarından gelen yoğun yağışlar düşük kotta olmamız sebebiyle tahliye olamadı ve tamamı bu bölgede hapsolmuş vaziyette kaldı. Biz bunları şimdi kendi çabalarımızla tahliye etmeye çalışıyoruz. Bir kısmını başardık, bir kısmında hala devam ediyor. Bu sebeple mağduriyetimiz oldu. İnşallah toparlayacağız. Su seviyesi çok yüksekti. Fabrikadaki makinelerin büyük bir kısmı kullanılmaz halde duruyor. Elektronik parçalar kullanılmaz durumda, sudan zarar görmeyen metal ve plastik olanları değerlendirmeye çalışacağız. Şu an hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Az önce bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik ekiplerimizle beraber aşağı yukarı 800 bin ile 1 milyon dolar arasında bir zarar var bizim öngördüğümüz. Bunun net rakamını birkaç gün sonra çıkartmış oluruz" dedi.

(RFK-

Tedarik sıkıntısı yaşanacak

Çakır, tedarik sıkıntısı yaşanacağını belirten "Yurt dışında da yaklaşık 14 tane şubemiz, yurt içinde de güçlü bir pazarımız var. Üretimimiz aksadığı için tedarik sıkıntıları da yaşanacaktır. Çok geçmiş olsun diyorum herkese, Allah beterinden korusun" ifadelerinde bulundu.