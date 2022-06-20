Son dakika haber | 6 yıldır aranan ve sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

- 6 yıldır aranan ve sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 yıldır aranan bir kişi polisin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı.

Uygulamada O.Y. adlı bir kişinin kendi fotoğrafı bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte kimliğini ibraz etmesi polisin dikkatinden kaçmadı. Yapılan araştırmada O.Y.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, Erzurum'un Çat ilçesinde örgüte ait yurt müdürlüğü görevleri yaptığı, örgütün protesto eylemlerine katıldığı tespit edildi.

Erzurum polisi tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 tarihinden itibaren arandığı ortaya çıktı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Erzurum Adliyesinde savcıya ve nöbetçi mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifade veren O.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.