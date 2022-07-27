Son dakika haber... 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü - Haberler

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Son dakika haber... 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü

Son dakika haber... 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü

Son dakika habere göre Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

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Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta çalışan kalıp ustası Rafet A.(47), 4. kata düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralanan Rafet A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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