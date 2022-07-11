Son dakika haber | 3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | 3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | 3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kontrolden çıkan otomobillerden biri olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerdeki bir evin bahçesine girerek durabildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kontrolden çıkan otomobillerden biri olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerdeki bir evin bahçesine girerek durabildi.

Kaza, Bolvadin-Dişli beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.V., idaresindeki 03 ED 083 plakalı otomobil Dişi Beldesi Kavşağı'nda A.G., yönetimindeki 34 DPY 331 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan A.G.'nin kullandığı araç olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerdeki bir evin bahçesine girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan A.G. ile eşi B.G. ve diğer araç sürücüsü M.V., çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title