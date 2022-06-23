Son dakika haber! 29 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 29 ayrı suçtan aranan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, rutin kontrollerini gerçekleştiren Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, şüpheli tavırlar sergileyen ve kimlik ibraz etmeyen şahsın yanına giderek kimlik tespiti yaptı. Sorgulama sonucunda Y.A.'nın, hükümlü veya tutuklunun kaçması, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma ve benzeri suçlardan toplam 31 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ve 29 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı. Şüpheli Y.A. gerekli işlemlerin ardından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa