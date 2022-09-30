Son dakika haber... 224 adet sentetik hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 224 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 224 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 224 adet reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU