Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: 21 yaşındaki gencin acı ölümü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: 21 yaşındaki gencin acı ölümü

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 21 yaşındaki genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 21 yaşındaki genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cankurtaranlar denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Murat Keskin olduğu öğrenildi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kandıra Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title