20 torbacının tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı 20 torbacının tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Samsun'da 20 torbacının tutuklandığı uyuşturucu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. 20 torbacının tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı SAMSUN - Samsun'da 20 torbacının tutuklandığı uyuşturucu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucuyla mücadeleye yönelik talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik tespit edilen 26 adrese narkotik köpeklerin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 20 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 20 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlar ise dron ve kameralara kaydedildi. Görüntüler basın kuruluşları ile paylaşıldı. İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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