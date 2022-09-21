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Son dakika haber! 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

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Son dakika haber! 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak üzerindeki bir kafenin önünde silahlı saldırıya uğrayan N.Y. ve M.C.B. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu silahla 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen M.A.'nın (27) yerini tespit etti. Bulunduğu eve baskın düzenleyen polislerden kurulmak için 3 katlı binanın çatısına çıkarak kaçmak isteyen M.A. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından çatıda kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Ümraniye İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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