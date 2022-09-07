Son dakika haber: 2 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan trafik kazasında polis tarafından gözaltına alınan yolcu otobüsü şoförü H.D. tutuklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan trafik kazasında polis tarafından gözaltına alınan yolcu otobüsü şoförü H.D. tutuklandı. Bir önceki gece Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde Uğur Özkadif yönetimindeki otomobil, Enez Kavşağı'na geldiği sırada yol üzerinde duraklama yapan H.D. idaresindeki yolcu otobüsüne arkadan çarpmış, kazada, Uğur Özkadif ile yanında yolcu olarak bulunan Özgür Kahraman hayatını kaybetmişti. İki kişinin öldüğü kaza ile ilgili olarak polis, otobüs sürücüsü H.D.'yi gözaltına aldı. Adli makamlar karşısına çıkarılan H.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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