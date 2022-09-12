Son dakika haber: 1 kilogram uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilogram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı. Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilogram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda Bursa yolu uygulama noktasında yapılan kontrol sonucu M.Ş. isimli şahıs üzerinde taşıdığı 1 kilogram 74,58 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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