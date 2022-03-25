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Son dakika! Günlerdin haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Günlerdin haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir haber alınamayan Hasan Aygül, evinde ölü bulundu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir haber alınamayan Hasan Aygül, evinde ölü bulundu.

Bandırma ilçesi, Dere Mahallesinde evinde yalnız yaşayan Hasan Aygül (66) evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere, göre karşı komşuları camdaki yoğun sineklenmeden dolayı mahalle muhtarına bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği balkondan içeri girdi. Balkondan giren ekipler, Aygül'ün salonundaki hareketsiz bedeni ile karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kontrolüyle Aygül'ün hayatını kaybettiği tespit etti. Aygün'ün yaklaşık 15 gün önce öldüğü ifade edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Son dakika! Günlerdin haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Son dakika! Günlerdin haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Son dakika! Günlerdin haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

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