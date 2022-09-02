Güngören'de kadına şiddet kamerada Kendisine döven adamdan şikayetçi olmadı Güngören'de bir adam, bıçakla tehdit ederek sokağa çıkardığı kız arkadaşını, kafasını yumruklayarak darp etti.

Güngören'de kadına şiddet kamerada

Kendisine döven adamdan şikayetçi olmadı

İSTANBUL - Güngören'de bir adam, bıçakla tehdit ederek sokağa çıkardığı kız arkadaşını, kafasını yumruklayarak darp etti. Adam mahalle sakinlerinin müdahalesiyle durdurulurken, genç kızın adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay Güngören Gençosman Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki R.K adlı genç kız, bir süredir arkadaşlık ettiği B.E.D'den ayrılmak isteyince genç adam çılgına döndü. R.K.'nin evine gelen B.E.D, genç kızı bıçakla tehdit ederek dışarı çıkardı. Çift arasındaki tartışma sokakta da devam etti. Elinde bıçak bulunan adam, R.K'yı bir aracın kaputunda sıkıştırdı. B.E.D, genç kızın kafasını defalarca kez yumrukladı. Olaya mahalle sakinleri müdahale etti ve B.E.D durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. R.K. kendisine şiddet uygulayan adamdan şikayetçi olmayınca polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı.