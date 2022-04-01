Son Dakika | Güney Kore'de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü - Haberler

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Son Dakika | Güney Kore'de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Güney Kore'de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü

Son dakika haberi... Güney Kore'nin Sacheon kentinde iki eğitim uçağının çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Sacheon kentinde iki eğitim uçağının çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.

Sacheon kentinde Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait iki eğitim uçağı tatbikat sırasında çarpıştı. Kentte KT-1 uçak üssünün yaklaşık 6 kilometre güneyinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimler sırasında meydana gelen kazada 3 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot ise hala kayıp. Kazanın nedenini belirlemek için bir ekip oluşturuldu" denildi. - SEUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güney Kore, Tatbikat, Pilot, 3. Sayfa, Haberler

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