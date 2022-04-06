Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Sultankonağı köyünde çıkan yangında 4 ev ve bir samanlık yanarken, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Sultankonağı köyünde çıkan yangında 4 ev ve bir samanlık yanarken, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Sultankonağı köyünde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köye sevk edilen Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin alevlerin diğer yapılara sıçramaması için verdiği çaba sonuç verdi. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan 4 kişi etkilendi. Durumu ağır olan bir kişi Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tespitlere göre yangında 4 ev, bir samanlık ve ahır zarar gördü. - GİRESUN

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

Giresun'da 4 ev ve bir samanlık kül oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title