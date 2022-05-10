Burdur'da trafik kazası: 1 ölü

Burdur'da tırla otomobilin çarpışması sonucu otomobilin kadın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kaza, Burdur merkez Tugay kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametine seyir halindeki Hasan Çankaya idaresindeki 01 AAU 36 plakalı tır ile aynı istikamette giden Emsal Gök (38) yönetimindeki 15 AAU 970 plakalı otomobil Ali Kemal Erdem Bulvarı İl Özel İdaresi kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilden sürücü Emsal Gök, olay yerinde 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Gök, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Emsal Gök'ün cenazesi devlet hastanesi morguna konurken, tır sürücüsü Hasan Çankaya gözaltına alındı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa