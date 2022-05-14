Otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1'i ağır 4 yaralı - Haberler

Otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Geri geri gelmeye çalışan kamyonet faciaya sebep oluyordu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde geri geri gelmeye çalışan kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Balçık Mahallesi Şile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan U.A. idaresindeki 41 AAE 887 plakalı Dacia marka otomobil, aynı istikamette geri geri gelmekte olan Y.S. yönetimindeki 34 DTN 732 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil ise yoldan çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü U.A., araçta yolcu olarak bulunan H.A. ve H.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.