Son Dakika | Gençlerin gece gezintisi kötü bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Gençlerin gece gezintisi kötü bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Tarlaya uçup 100 metre takla atan otomobildeki 2 genç öldü, 1'i ağır yaralandı

Hurda yığınına dönen otomobilden 2 gencin cansız bedeni çıktı

DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metre boyunca taklalar atarak araziye uçtu. Feci kazada 2 genç hayatını kaybederken, 1 genç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pınarkent Mahallesinden kent merkezine gezmeye giden gençler, 20 AFL 693 plakalı otomobille yola çıktı. Tarık Sayar idaresindeki otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre süratle ilerlerken kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki araziye uçması sonucu yaklaşık 100 metre takla atarak ters bir şekilde durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

2 genç olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Tarık Sayar ve yolcu konumundaki Tarık Durgut'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Muhammed Furkan B.'yi ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, aile yakınları ise fenalık geçirdi.

Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı

Feryat figanların koptuğu olay sonrası bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alan ekipler, aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Fenalık geçiren yakınlar ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu 2 gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hurda yığınına dönen otomobil, parçaları toplanarak otoparka götürüldü.

Hastanede ağır yaralı olan Muhammed Furkan B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.