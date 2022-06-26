Son Dakika | Genç iş insanı evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Genç iş insanı evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Genç iş insanı evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde restoran işletmecisi evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde restoran işletmecisi evinde ölü bulundu.

Ünlü bir restoran zincirinin Nazilli şubesi işletme ortaklarından olan Mustafa İmal, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi ile ortaya çıkan olayın ardından İmal'ın yakınları ve sevenleri evin bulunduğu yere akın etti. Eve giren ekipler yaptığı ilk belirlemede İmal'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çevresi tarafından sevilen iş insanı Mustafa İmal'in ölümü olayı duyanları hüzne boğdu. Olayın ardından eve gelen Nazilli Cumhuriyet Savcısı, İmal'ın otomobilinde ve evinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından İmal'ın cenazesi cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title