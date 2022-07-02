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Son dakika... Gediz'de traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Gediz'de traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Göynük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu, gelini ve torunu ile araziye giden R.T. (75) idaresindeki 55 PG 552 plakalı traktör freninin boşalması üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri traktörde yolcu olarak bulunan G.T.'nin (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki E.T. ile babası C.T. ve dedesi R.T. ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaralılardan E.T. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken, yaralılar da küçük kırıkların ve ezilmelerin meydana geldiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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