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Gaziosmanpaşa'da eczanede genç kadına yumruk atan saldırgan tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziosmanpaşa'da eczanede genç kadına yumruk atan saldırgan tutuklandı Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan genç bir kadına yumruklu saldırı gerçekleştiren saldırgan M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da eczanede genç kadına yumruk atan saldırgan tutuklandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan genç bir kadına yumruklu saldırı gerçekleştiren saldırgan M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir şahıs tarafın yumruklu saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Genç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa 3. Sayfa Haberler

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