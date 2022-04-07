Son Dakika | Gaziemir Belediye Başkanı Arda'nın yargılandığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası sürüyor

GAZİEMİR, İZMİR (İHA) - CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada Facebook'un ABD'de bulunan merkezinden gelen cevapta hesap adresine ulaşılamadığı belirtilirken, ABD'ye yeni hesap adresinin gönderilmesi ve bunun cevabının beklenmesine karar verildi.

2021'in ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, Arda hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanmasına devam edildi. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Halil Arda katılmazken, mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün, söz konusu hesabın Halil Arda'ya ait olup olmadığına dair yazısına Facebook'un ABD'de bulunan merkezinden cevap geldiği ifade edildi. Gelen cevapta, hesap kapandığı için URL adresine ulaşılamadığı yazdığını söyleyen hakim, yeni URL adresinin Facebook'a gönderildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici, Facebook'tan bilgi ve belge getirtilmesine gerek olmadığını söyleyerek, "Soruşturma aşamasında Facebook hesabı kapanmış olsa da oradaki güvenlik bölümünde sanığa ait telefon numarası olduğu tespiti yapılmıştır. Dinlenen tanıklar sanığın partisinde dava arkadaşlarıdır. Tanıklar da bunu gördüklerini söylemişlerdir. Sanığın eşi de söz konusu sayfada paylaşımlardan birinin yapıldığını söylemiştir" dedi.

Başkan Arda'nın avukatı ise Facebook'tan cevap beklenmesini talep etti. Duruşma savcısı da talep edilen bilgilerin cevabının beklenmesini istedi.

Hakim, sanık Halil Arda'ya ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini konusunda ABD'ye yazılan yazının cevabın beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa