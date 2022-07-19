Son dakika haberi... Fransa'daki orman yangınlarında 19 bin 300 hektar alan kül oldu

Fransa'nın güneyinde devam eden orman yangınlarında 19 bin 300 hektarlık alan zarar gördü.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınları halen kontrol altına alınamadı. Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat yakınlarındaki yangında şu ana kadar 6 bin 500, Landiras kasabasında ise 12 bin 800 hektar alan küle döndü. Toplam 34 bin kişi tahliye edilirken, 9 uçak ve bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale sürüyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa