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Son Dakika | FETÖ yandaşı 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | FETÖ yandaşı 4 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Denizli'de FETÖ/PDY'ye yardım etme suçundan haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli ve örgüte üye olan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yardım etme suçundan haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli ve örgüte üye olan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek" suçundan haklarında 2 yıl 1 ay ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 üye daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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