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Son dakika! FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı

Son dakika haberine göre Denizli'de aralarında avukat mahrem yapılanmasında da yer alan 5 FETÖ'cüden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de aralarında avukat mahrem yapılanmasında da yer alan 5 FETÖ'cüden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye ve "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye daha yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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