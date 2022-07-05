Son dakika haberi | Fethiye'de polis ekiplerinden orman yangınlarına karşı sıkı denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Fethiye'de polis ekiplerinden orman yangınlarına karşı sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fethiye'de polis ekiplerinden orman yangınlarına karşı sıkı denetimMUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tatilcilerin yoğun bulunduğu ormanlık alanları kontrol ederek yangın tehlikesine karşı uyardı.

Fethiye'de polis ekiplerinden orman yangınlarına karşı sıkı denetim

MUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tatilcilerin yoğun bulunduğu ormanlık alanları kontrol ederek yangın tehlikesine karşı uyardı.

Karagözler Mahallesi'ndeki koyların bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim yaptı. Sürücülerin yangın riskine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldığı uygulamada, herhangi bir duman görmeleri durumunda tatilcilerden 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulunmaları istendi. Trafik ve asayiş yönünde de denetimlerin yapıldığı uygulamada, bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı. Ormanlık bölgelerde, kontrollerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title