Son Dakika | Fenerbahçe tribün lideri cinayetine ilişkin davada karar açıklandı

Fenerbahçe tribün lideri cinayetine ilişkin davada karar açıklandı

İSTANBUL Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 1 sanığın müebbet hapsine karar verirken, Ümit Saral'ın da aralarında bulunduğu 11 diğer sanığın ise beraatine hükmetti.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017 günü Güngören'de maç izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından öldürülmüştü. Yapılan soruşturmada Mehmet Altunkaynak'ın Fenerbahçe'nin tribün gruplarından olan Esenler Grubu lideri "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve Anadolu Genç Fenerbahçe grubu lideri İbrahim Gümüştekin ile tribündeki rant kavgasından dolayı aralarında problem olduğu, öldürülmeden birkaç ay önce tribünlere gitmemesi ve uzak kalması yönünde tehdit edildiği belirlenmişti. Hazırlanan iddianamede Ümit Saral ve Tolgahan Çeken hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 4,5 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Samet Diler SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, bir kısım sanık ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan maktül Altunkaynak'ın ağabeyi müşteki Hakan Altunkaynak, ömrünün Fenerbahçe tribününde geçtiğini söyleyerek "Biz mafyatik insanlar değiliz. Adam gelip 20 kurşun sıkıyor nasıl tasarlama olmaz. Allah rızası için adalet istiyoruz." dedi. Duruşmada fenalaşan Altunkaynak salondan dışarı çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Samet Diler ise "Günah keçisi olarak ben kaldım dosyada. Kesinlikle bir husumetim yoktu. Husumetli olduğu kişiler dışarda. Ben maktulü tanımam etmem. Hayatımda görmediğim bir adamın cezasını 2 yıldır çekiyorum. Suçsuzum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ümit Saral hakkında tüm suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verirken, Samet Diler hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Diler hakkında ruhsatsız silah taşıdığı için 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına da karar verilirken, diğer 10 tutuksuz sanığın da beraatine hükmedildi.