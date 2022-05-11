Fatih'te tramvay ile İETT otobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada - Haberler

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Fatih'te tramvay ile İETT otobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te tramvay ile İETT otobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada Fatih'te 6 kişinin yaralandığı tramvay ile İETT otobüsü çarpıştığı kaza anının güvenlik kamerasını görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih'te tramvay ile İETT otobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

İSTANBUL - Fatih'te 6 kişinin yaralandığı tramvay ile İETT otobüsü çarpıştığı kaza anının güvenlik kamerasını görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpışmış, kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durdurulmuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazanın ardından otobüs olay yerinden kaldırılırken, tramvay seferleri de normale döndü. 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan İETT otobüsüne, seyir halindeki tramvayın çarptığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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