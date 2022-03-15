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Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği Fatih'te 5 katlı binada bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

İSTANBUL - Fatih'te 5 katlı binada bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alınırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehsuvarbey Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan yanıcı maddelerin de etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altında alırken, binadan bulunanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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