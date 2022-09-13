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Son dakika haberi: 3 kişinin 1 kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: 3 kişinin 1 kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar kamerada

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 1 kişiyi öldüresiye dövdü.

İstanbul Fatih'te 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 1 kişiyi öldüresiye dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Hekimoğlu Alipaşa Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, otomobil ile seyir halinde olan bir grup genç ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi öldüresiye dövdü. Küfür ve bağrışmaları duyan mahalle sakinleri kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Saldırganlardan biri daha sonra park halindeki bir araca saldırmaya başladı.

ÖLDÜRESİYE DAYAK KAMERADA

Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları kişinin üstünü yırtarak tekme ve yumruklarla dövüyor. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışıyor. Park halindeki araca da saldıran şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

(Caner Sönmez - Davut Has - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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