Son Dakika | Fabrika işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı: 11 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Fabrika işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Fabrika işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı: 11 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'de fabrika işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kırklareli'de fabrika işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi girişinde fabrika işçilerini taşıyan 39 ABV 833 ile 39 ABK 540 plakalı minibüsler çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüslerden biri devrildi, 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce minibüslerde bulunan yaralılar çıkarıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükkarıştıran Lüleburgaz Kırklareli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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