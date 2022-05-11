Son dakika... Evinin yanında ölü bulundu

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi evinin yanında eşi tarafından ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerpiçli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip Kocaboz (65), eşi ile birlikte fındık bahçesinde çalışmaya gitti. Yaşlı çift, bahçedeki işleri tamamlayıp eve geldi. Eşi yemek yapmak için eve girdi, Talip Kocaboz da odunları düzeltmek için dışarıda kaldı. Geçen zaman içinde eve gelmeyen eşini aramaya çıkan Firdevs Kocaboz, evinin yakınında onu hareketsiz halde buldu.

Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Talip Kocaboz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kocaboz'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa