Son dakika! Evinde yasadışı kenevir üreten şüpheliye operasyon - Haberler

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Son dakika! Evinde yasadışı kenevir üreten şüpheliye operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Evinde yasadışı kenevir üreten şüpheliye operasyon

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde yasadışı kenevir üretimi yapan şahsa yönelik düzenlenen operasyonda bahse konu adreste 9 kök kenevir ele geçirildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde yasadışı kenevir üretimi yapan şahsa yönelik düzenlenen operasyonda bahse konu adreste 9 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Alanya ilçesi, İncekum Mahallesinde, S.Y. şahsın evinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; plastik saksılar içerisinde boyları 5-10 santim arasında değişen 9 kök kenevir ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Kenevir, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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