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Son dakika! Evinde silahlı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Evinde silahlı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti Batman İluh Mahallesi'nde gece yarısı evinde silahlı saldırıya uğrayan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Evinde silahlı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

BATMAN - Batman İluh Mahallesi'nde gece yarısı evinde silahlı saldırıya uğrayan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Batman İluh Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saat 02.00 sularında evinde bulunan 30 yaşındaki Cengiz Kılınç isimli vatandaş kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kapısı kırılarak silahlı saldırıya uğradı. Kılıç, vücuduna ve kafasına aldığı kurşunlarla hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde kapının kırık olduğunu görüp içeri giren komşuları, Kılınç'ı yerde kanlar içinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cengiz Kılınç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Cengiz'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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