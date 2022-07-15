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Son Dakika | Evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasar oluşturdu.

Kırıkkale'de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasar oluşturdu.

Yangın, Kırıkkale Yaylacık Mahallesi 11. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Evde bulunan Selvi Aykut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak bölümünde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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