Son Dakika | Evin bahçesinden hurda malzeme çalan şahıs gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Evin bahçesinden hurda malzeme çalan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Evin bahçesinden hurda malzeme çalan şahıs gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da bir evin bahçesindeki hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'da bir evin bahçesindeki hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Selyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç adlı kadına ait evin bahçesinde hunda malzemeler çalındı. K.Ç. polise şikayette bulundu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu hurdayı çaldığı iddia edilen T.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title