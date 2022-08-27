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Ev faresi kadınlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ev faresi kadınlar önce kameraya, sonra polise yakalandı 90 polisle 13 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda;

Ev faresi kadınlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

90 polisle 13 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda; 6 ayrı adresten 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amiliği'nce çevik kuvvet destekli 33 ekip ve toplam 90 polisin katılımıyla 13 farklı ikamete eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Ayrıca operasyonda kentte meydana gelen 6 ayrı adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen 5'i kadın olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli kadınların ikametlere girişleri güvenlik kameralarınca kaydedilirken, şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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