Son Dakika | Esnaf, güvenlik görevlisi, polis el ele verdi, otomobildeki yangın söndürüldü - Haberler

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Son Dakika | Esnaf, güvenlik görevlisi, polis el ele verdi, otomobildeki yangın söndürüldü

Son Dakika | Esnaf, güvenlik görevlisi, polis el ele verdi, otomobildeki yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın bölgedeki esnafların, bir bankanın güvenlik görevlisi ve olay yerindeki polislerin yangın tüpleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın bölgedeki esnafların, bir bankanın güvenlik görevlisi ve olay yerindeki polislerin yangın tüpleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan E.Ş.'ye ait 09 AN 517 plakalı otomobilde, iddiaya göre benzin kaçağından kaynaklı parlama meydana geldi. Parlamanın ardından otomobilin motor bölümünü alevler sardı. Çevredeki esnaf, bir bankanın güvenlik görevlisi ve olay yerindeki polisler tarafından yangın söndürme tüpleri ile araçtaki alevlere müdahale edilirken, otomobilde bulunan iki kişi dışarıya çıkarıldı. Esnafın ve polisin çabasıyla otomobildeki alevler söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirerek incelemede bulundu. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu kendilerine yardım eden polis ve vatandaşlara teşekkür etti. Yanan otomobil ise çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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