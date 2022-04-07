Son dakika! Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu - Haberler

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Son dakika! Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 538 bin dal makaron ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 538 bin dal makaron ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, 1 iş yeri, 4 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda; 538 bin dal makaron, 91 bin 700 dal sarılmış sigara, 225 kilogram tütün, 4 adet elektrikli ve kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirilirken, 7 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Eskişehir, Vergi, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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