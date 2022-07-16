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Son Dakika | Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Adliye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son Dakika | Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Adliye'ye getirildi

Son dakika haber: Balıkesir'in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından CHP'li Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından CHP'li Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde Erdek Adliyesine getirilen Sarı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım nedeni ile Cumhuriyet savcısına Polis ekipleri eşliğinde ifade verdi. CHP'li Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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