Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza - Haberler

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Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza Esenyurt'ta asker eğlencesi için işlek bir alt geçidi trafiğe kapatarak yol ortasında dans eden gençler, yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza

İSTANBUL - Esenyurt'ta asker eğlencesi için işlek bir alt geçidi trafiğe kapatarak yol ortasında dans eden gençler, yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Esenyut'ta bir grup genç askere gidecek arkadaşları için ilçede konvoy düzenlemiş, daha sonrada Doğan Araslı Bulvarındaki işlek bir alt geçidi trafiğe kapatarak yolun ortasında dans etmişlerdi. Konunun haberlere taşınmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp eğlence yapan sürücülerin A.T., G.T. ve S.C.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan sürücülere çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 156 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan sürücülerden G.T.'ye ise aracında mevzuata uygun olmayan ses sistemi tertibatının sökülmesi için yasal süre tanındığı öğrenildi.

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