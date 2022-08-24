Son Dakika | Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 4 ilde FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içeresinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içeresinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli Erzincan, Ankara ve Osmaniye'de eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzincan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 4 ilde FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

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