Son dakika: Erzincan'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale gelirken mahallede korkuya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Yoğurtlu Barış Mahallesi İnci Sokak üzerindeki G.K'ya ait tek katlı bir evde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Evin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çok geçmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce kendi can güvenliğini alıp evde kimsenin olup olmadığını kontrol ederek yangına müdahalede bulundu. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN