Son dakika... Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

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Son dakika... Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberlerine göre Ermenistan askerlerinin sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 6 Nisan akşam saatlerinde Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu, gereken önlemlerin alındığı kaydedildi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Haberler

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