Son dakika... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Karakilise ve Basarkeçer illerindeki Ermenistan askerlerinin Laçın ve Kelbecer illerinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece sabah saatlerine kadar Ermenistan'ın Karakilise ilinin Saybalı ve Basarkeçer ilinin Aşağı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Laçın ilinin Minkent ve Kelbecer ilinin Yellice yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli kalibreli silahlarla aralıklarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından misilleme ateşi açıldığı ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa