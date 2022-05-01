Son dakika... Erbil'de roketli saldırı - Haberler

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Son dakika... Erbil'de roketli saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Erbil'de roketli saldırı

Son dakika haber: Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Eskikelek (Habat) ilçesine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Eskikelek (Habat) ilçesine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'e bağlı Eskikelek (Habat) ilçesine 6 adet roketin düştüğü kaydedildi. Roketlerin Bahdinan Nehri yakınlarına düştüğünü belirtilen açıklamada, saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, roketlerin Musul'a bağlı Bartala ilçesi yakınlarından fırlatıldığı bildirildi. Geçtiğimiz 6 Nisan'da da söz konusu ilçeye benzer bir saldırı düzenlenmişti. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Saldırı, Erbil, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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